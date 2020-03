Positano. Il messaggio virale di Giosuè “Da Vincenzo”: #restateapositano

Costiera amalfitana. Da Positano arriva il messaggio virale di Giosuè del Ristorante “Da Vincenzo”, mentre indossa una mascherina.

“Fate come Giosuè da Vincenzo, indossate la mascherina e non uscite dal territorio. Qui ci sono negozi e supermercati: restate a Positano. State con i nipotini e i parenti” Questo è il messaggio che lancia Giosuè. Un messaggio molto importante ma che viene comunicato in maniera scherzosa e allegra, con la sua solita ironia che da sempre lo contraddistingue.

Giosuè conclude con: “Positano bella, mangiate pane e Nutella! State con i nipotini e i parenti!”. E poi ancora: “Viva le donne… “ E’ questa frase di Giosuè, che rende riconoscibili le cene al ristorante “Da Vincenzo” a Positano.

#restateacasa #restateapositano #restiamoacasa