Positano. Il messaggio da Thurnau “Siamo forti insieme, sempre vicino. Passerà anche questo momento”

Positano, Costiera amalfitana. Dai nostri amici e fratelli della amata città gemellata di Thurnau in Germania un saluto di incoraggiamento.

“Cari cittadini e amici della nostra amata citta gemellata Positano! I nostri cuori e i nostri pensieri sono con tutti voi in questo momento difficile! Anche in Germania ora le scuole e le universita sono chiuse e tutti noi restiamo a casa per ridurre i contatti sociali. Anche a nome del nostro Sindaco Martin Bernreuther e del consiglio comunale vi auguro tutto il meglio, rimanete in salute e resistete! Al distretto di Kulmbach finora c’è stato un paziente con infezione di Coronavirus e le scuole e gli asili saranno chiusi lunedì per 2 settimane. Siamo solo forti insieme! Saluti da Thurnau, sempre vicino Volker Seitter”

Il saluto è reciproco, un abbraccio affettuoso sperando di poterlo fare da vicino al più presto!