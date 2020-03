Positano. Messaggio positivo dall’hotel Pasitea “Prenotazioni non crollano, situazione simile a Sharm qualche anno fa”

Positano, Costiera amalfitana. Un messaggio positivo per il turismo in costa d’ Amalfi. In giro per Positano passiamo nell’albergo simbolo della destagionalizzazione a Positano, da sempre aperto da mezzo secolo, quello della famiglia Talamo. Che con ammirevole caparbietà rimangono aperti sempre , nonostante le problematiche, come i pochi ristoranti , che risolvono brillantemente, con l’aiuto della bellezza di Positano e del tempo splendido . Sentiamo Abd El Gawad Ahmed conciergie dello splendido e accogliente albergo . “Sicuramente ci sono delle disdette, ma la situazione non è così tragica, stiamo lavorando normalmente con clientela estera e italiana. Il coronavirus non deve far paura, è un momento di crisi che mi ricorda quello che passammo a Sharm El Sheikh con il terrorismo nel lontano 2005 ma il turismo riprese dopo 2 settimane – spiega il concierge -, importante non abbassare i prezzi, perché una volta abbassati è difficile poi poterli rialzare. siate ottimisti perche’ il mondo e’ troppo grande ma Positano e’ troppo piccola e quindi riprenderemo a breve sicuramente . Comqunque siamo tutti ottimisti.”