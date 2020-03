Positano, il messaggio dell’attore Tony Cavalero: “Lavarsi le mani, non toccarsi il viso, stare al sicuro”

L’attore americano Tony Cavalero torna con il cuore a Positano. Il comico statunitense, lancia dal proprio profilo Instagram un messaggio di incoraggiamento per la difficile situazione per il coronavirus, con una foto al Syrenuse: “Davvero cerco di afferrare questa scala da piscina in Italia. Lavarsi le mani, non toccarsi il viso, stare al sicuro”. Nei commenti alcuni follower lo redarguiscono dalla scelta vacanziera in Italia, segno della percezione del nostro paese all’estero. Tony Cavalero è stato nella Città Verticale a settembre insieme alla moglie, anch’essa attrice, Annie.