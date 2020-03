Positano. Il messaggio di Annalisa De Lucia da Padova #restateacasa

Positano, Costiera amalfitana. Un bel messaggio che vogliamo pubblicare con un abbraccio virtuale affettuoso a lei da tutti noi

In questa situazione di emergenza sanitaria il desiderio di ritornare a casa, per sentirsi protetti dall’affetto dei propri cari, è stato fortissimo. Non è facile essere soli in una città come Padova, dove il numero di contagi è a tutt’oggi molto elevato. Sebbene la preoccupazione sia intensa, abbiamo deciso di restare qui e dare una mano a chi ne ha

bisogno.

Nel nostro piccolo vogliamo lasciare un messaggio: abbiate senso civico, rispettate le direttive stabilite dal Governo e restate a casa

!

Dottoressa annalisa de lucia