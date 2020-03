Positano, Costiera amalfitana. In un momento di emergenza sanitaria talmente difficile per il nostro Paese non c’è spazio per divisioni politiche. Per fronteggiare le conseguenze che comporta la pandemia da coronavirus, è necessario unirsi e lavorare nella massima collaborazione istituzionale, per garantire alla comunità positanese le scelte migliori per tutelare la città ed i suoi abitanti.

E’ necessaria una azione sinergica tramite tutte le componenti del Consiglio comunale, a partire dal sindaco Michele De Lucia, al vicesindaco Francesco Fusco, l’ass. Francesco Guida, l’ass. Raffaele Guarracino e per la minoranza Giuseppe Milano (in foto). Tutti uniti durante il momento di raccoglimento al comune di Positano, al fine di assicurare condivisione, efficacia e trasparenza, in un momento drammatico in cui devono emergere i migliori sentimenti di solidarietà e condivisione.

D’altronde, per riprendere le citazioni del Papa: “Siamo tutti sulla stessa barca e nessuna persona di buon senso può pensare di agire per conto suo ma solo tutti insieme possiamo superare la crisi e porre le premesse per ripartire”.