Positano. Luca Vespoli “Pronti ad aprire alla fine dell’emergenza, ma sarà difficile. Ci sarà solo il turismo italiano”

Positano, Costiera amalfitana. Un paese unito durante l’emergenza Coronavirus Covid-19, e così anche il capogruppo di opposizione Luca Vespoli sta impegnato nel coordinamento comunale che si impegna per le varie problematiche. Lo incontriamo e il discorso capita sul turismo, Vespoli è un imprenditore alberghiero con varie attività prestigiose. C’è chi potrebbe non aprire questa stagione, voi che farete? “Noi siamo pronti ad aprire alla fine dell’emergenza. Ci vorranno comunque del tempo per organizzarsi , ma riapriremo. Come lo vedremo al momento, lo scenario mondiale non è ancora definito” Che tipo di turismo ci sarà? “Non quello a cui eravamo abituati, credo che ci sarà comunque il turismo italiano, se siamo molto fortunati qualche europeo.. non sarà nulla come prima, ma ce la faremo”