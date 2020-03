Positano. Lorenzo Cinque “Un tavolo per l’alternanza..Ora bisogna far fronte comune e non abbassare i prezzi”

Positano, Costiera amalfitana. Lorenzo Cinque con Romolo Ercolino al momento è l’unico che si sta muovendo per cercare di creare un gruppo di alternanza all’Alba della Libertà. Dagli altri possibili protagonisti, che potrebbero anche scendere in campo, al momento riceviamo solo dei “no grazie”, sia Luca Vespoli, attuale capogruppo di minoranza, che Domenico Marrone, ex sindaco, ci hanno espresso la volontà di non candidarsi. Lorenzo, si fa sempre più insistentemente il tuo nome “Io ho dato la mia disponibilità, come pure il professor Romolo Ercolino, ma quello che vogliamo fare ora è un tavolo dove incontrarsi e discutere del paese, senza impegni, se poi da questo tavolo nasce un’alternativa concreta allora ci si sottopone al voto dei cittadini. Al momento abbiamo invitato anche altri a questo tavolo, ognuno è libero di accettare e confrontarsi o meno, un invito che vale come un confronto sul futuro del paese.” Si aspetta ancora cosa fare sulla base del nome che uscirà dall’Alba della Libertà, Giuseppe Guida o Francesco Fusco? “Non si aspetta il loro nome, si vorrebbe creare un’alternativa , un’alternanza, una dialettica politica, un confronto con una visione diversa del paese, quindi si lavora questo tavolo , inteso come confronto fra le varie forze della società civile del paese o dei cittadini che vogliono partecipare. Per quanto mi riguarda mi sarei augurato anche il terzo mandato a Michele De Lucia, poi devono essere i cittadini a decidere” Quali saranno i possibili sviluppi, le elezioni sono vicine, anche dall’Alba della Libertà doveva uscire il nome, ma sembra che l’emergenza coronavirus ha scompigliato le carte, una situazione senza precedenti senza ancora i candidati sindaco che si confrontano come in passato.. “La situazione è particolare dal punto di vista politico , ma per quanto ci riguarda a giorni ci saranno delle novità . Vorrei approfittare per lanciare un appello a tutti i colleghi albergatori a fare fronte comune e non abbassare i prezzi. L’emergenza che stiamo affrontando è frutto di una paura collettiva. Abbassare i prezzi non incentiva, farà guadagnare di meno , a danno del personale che pagherà questa situazione, e lancerà un messaggio negativo . La situazione migliorerà, bisogna aver fiducia ed usare altri sistemi per far riprendere il turismo da questo momento, ma non il prezzo”