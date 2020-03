Positano. L’immagine della Madonna esposta con fede in diverse zone del paese

Positano. In questo momento così difficile che sta sottoponendo tutti ad una dura prova i positanesi si affidano con fede e devozione alla Madonna Assunta proprio come dei figli che chiedono aiuto e protezione alla loro Mamma. Ed in diverse zone del paese stanno comparendo dei drappi che ritraggono l’immagine della Madonna di Positano. Un gesto di fede che in questo particolare momento scalda il cuore delle persone costrette a restare nelle proprie case e che pregano la loro Mamma Celeste nel segreto delle propria mura domestiche. Noi facciamo la nostra parte continuando a non uscire di casa per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri, sicuri che la Madonna di Positano ci proteggerà come ha sempre fatto.