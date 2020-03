Positano. L’emergenza coronavirus non ferma la musica: lezioni in videochiamata

Positano, Costiera amalfitana. In un momento storico di grande difficoltà sanitaria ed emotiva come quello che sta vivendo il nostro territorio, colpito dal coronavirus, la musica non si ferma e raggiunge le case di tutti gli allievi. Questo giovane positanese ed il suo insegnante portano avanti la propria passione, e di sicuro non è l’emergenza del Covid-19 ad impedirglielo.

Una procedura che, per l’insegnamento di uno strumento musicale, comporta non poche difficoltà. Il contatto fra docente e allievo è fisico, l’insegnante deve intervenire manualmente, modificando la posizione delle mani, delle braccia e del busto. Tuttavia, è anche doveroso mantenere vivo il rapporto con i ragazzi, non solamente dal punto di vista didattico, ma anche umano, psicologico e morale. Anche perché, d’altra parte, è proprio questo il ruolo della musica.

