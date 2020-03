Positano. Le nuove disposizioni della pediatra Milena Torino in seguito all’emergenza coronavirus

Positano, Costiera Amalfitana. Le nuove disposizioni della pediatra Milena Torino in seguito all’emergenza coronavirus.

“Dal 2 marzo e sino a nuove disposizioni, l’accesso allo studio medico pediatrico sarà possibile SOLAMENTE previo appuntamento telefonico (per prenotare chiamare al 3319422325 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 10 e durante gli orari di studio).

NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO LIBERO IN SALA D’ATTESA

Si raccomanda ai genitori di non portare i bambini in ambulatorio per comuni sintomi respiratori come tosse, raffreddore e febbre, ma di telefonarmi prima per ricevere consigli e indicazioni.

Se dopo il triage telefonico si rendesse necessaria una visita in ambulatorio queste sono le regole da seguire:

Non accedere all’ambulatorio senza aver prima concordato telefonicamente la visita (durante la visita il paziente potrà essere accompagnato da un solo genitore) Entrare in sala d’attesa solo quando esce il paziente precedente Tenere in braccio il bambino se non vuole star seduto e controllare che tocchi meno possibile le attrezzature dello studio e della sala d’attesa In attesa della visita, far usare al piccolo un gioco o un libro portato da casa e non permettergli di condividerlo con altri pazienti

-NON CHIEDERE VISITE MEDICHE SE NON STRETTAMENTE NECESSARIE (sono naturalmente sospesi i bilanci di salute)

-LE VISITE DOVRANNO ESSERE MOLTO BREVI E VELOCI

Confido nella vostra collaborazione e nel vostro buon senso civico”.