Si rinnova anche oggi l’atteso appuntamento con la favola giornaliera raccontata con la sua grande arte dall’attore positanese Giuseppe Rispoli che, in questo giovedì 19 marzo, prende spunto dalla situazione attuale di isolamento che stiamo vivendo trasformando la dura realtà di questo periodo in una bellissima favola che ci fa riflettere sull’importanza e sulla necessità di restare a casa affinché, come in tutte le fiabe, si possa avere il tanto atteso lieto fine. Ascoltate la voce di Giuseppe e la sua favola. Ne approfittiamo per ringraziarlo come sempre per questo momento di serenità che ci regala ogni giorno e cogliamo l’occasione per formulargli gli auguri di buon onomastico.