Positano. Ormai in tanti ogni giorno aspettano con ansia la nuova favola del nostro concittadino ed attore Giuseppe Rispoli che ci fa compagnia in questo periodo di isolamento raccontandoci con la sua bravura delle storie ispirate proprio a Positano, come rivela l’inizio di ogni fiaba: “Tanto tiempo fa, dint’ a nu paese vasato d’ ‘o sole e d’ ‘o mare”. E la favola di oggi è dedicata alla frazione di Montepertuso ed alla famosa montagna bucata. Giuseppe ha scelto di rivisitare la leggenda che tutti conosciamo… Ma non vi anticipiamo altro, ascoltate la sua voce e lo scoprirete. Grazie di cuore Giuseppe per la compagnia che ci fai con la tua arte.