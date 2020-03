Positano. L’appello del sindaco Michele De Lucia: “Restate in casa ed evitate acquisti online”

Riportiamo il comunicato del sindaco di Positano Michele De Lucia:

“Alla luce degli ultimi casi di contagio da covid-19 che stanno interessando i paesi a noi limitrofi, faccio un appello a tutti i cittadini, a limitare il più possibile le uscite, soprattutto fuori dal nostro paese. Uscite solo per la spesa e per l’acquisto di farmaci. Vi chiedo inoltre, di evitare di comprare online se non c’è reale necessità. Vi invito a restare in casa, per tutelare voi stessi, le vostre famiglie e le persone più fragili che avete accanto”.