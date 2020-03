Positano, la splendida proposta di Giuseppe Vespoli: “Colletta per ventilatori domiciliari”

L’emergenza Coronavirus sta tirando fuori anche il meglio dalle persone. Tante sono state le proposte in tutta Italai per collette utili ad aiutare ospedali e malati. A Positano, Giuseppe Vespoli, ha lanciato l’idea di una colletta per comprare dei respiratori domiciliari polmonari.

“Che ne pensate di lanciare un sondaggio riguardo la possibilità tramite una colletta di tutta la cittadinanza, dove chi ha di più prova a dare di più e chi di meno,quanto può per acquisto di ventilatori domiciliari -si legge in un gruppo tematico su Facebook- qualora i nostri cari avessero problemi e non ci fossero posti disponibili in emergenza subito”.

In tanti hanno accettato la proposta e noi non possiamo fare altro che accodarci e spingere affinché si possa portare avanti questa colletta.

I ventilatori meccanici domiciliari di nuova generazione, nonostante le dimensioni ridotte rispetto ai presidi più sofisticati utilizzati nei reparti di terapia intensiva, posseggono tutti i requisiti essenziali. Sono di solito ventilatori misti (ovvero volumetrici e pressometrici), che hanno diverse funzioni e presentano caratteristiche di trasportabilità e di facile gestione a domicilio.

Possono essere usati in situazioni acute o croniche, con persone adulte o in ambito pediatrico, in ventilazione non invasiva (NIV) o invasiva (VMI) e con diverse confi­gurazioni che ne permettono l’utilizzo sia in ospedale sia a domicilio.