Positano. Gianni Menichetti, l’artista di origini toscane che da quasi 50 anni ha deciso di vivere a contatto con la natura nel canyon del Vallone Porto, sta vivendo la sua quarantena nel suo “angolo di Paradiso”, abituato da sempre a condurre una vita distaccata dalle comodità e dalla tecnologia. E chi più di lui può insegnarci come affrontare questi momenti di forzato isolamento? Il suo messaggio a noi tutti: “Il mondo rispetti la natura. Sorridete e vivete giorno per giorno”. Gianni Menichetti è conosciuto in tutto il mondo e fa parte della storia di Positano. La sua vita dovrebbe farci riflettere ed insegnarci tante cose, ad esempio come sia possibile essere felici senza le tante schiavitù che caratterizzano le nostre giornate e che ci rendono prigionieri e dipendenti, facendoci dimenticare il valore delle cose semplici e la gioia che il contatto con la natura può darci.