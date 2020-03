Positano, la proposta del presidente della “Pro Loco” Ornella Amitrano: “Superiamo questo momento. Comuni uniti per destagionalizzare”

Tra smentite, allarmismi e fake news, la questione Coronavirus ha inciso in maniera significativa sul turismo in tutta Italia. Il presidente Assoturismo Vittorio Messina, nei giorni scorsi, aveva parlato persino di una cifra enorme, ovvero 200 milioni di euro di prenotazioni andate in fumo soltanto tra febbraio e marzo.

Che il settore del turismo, in tutto il Belpaese, abbia subito un danno ingente lo dimostra il fatto che il Governo abbia previsto delle misure di sostegno alle imprese oltre la zona rossa del coronavirus, proprio per aiutare i settori più colpiti, in primis il turismo.

Proprio in questi giorni, il Governo sta finalizzando un decreto economico che prevederebbe: estensione della cassa integrazione in deroga; aumento del fondo di garanzia per l’acceso al credito delle piccole e medie imprese; indennizzi alle aziende e ai lavoratori autonomi che abbiano subito danni rilevanti, che potrebbero prendere la forma di uno sconto sulle tasse (credito d’imposta).

Ovviamente anche in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina sono stati evidenti gli strascichi, anche se per ora si parla soltanto di turismo “mordi e fuggi”, fondamentale sarà il periodo di Pasqua.

In questa ottica è interessante la proposta del presidente della Pro Loco Positano, Ornella Amitrano: “I Comuni lavorino insieme con l’obiettivo di destagionalizzare -ha dichiarato in esclusiva a Positanonews- Da Amalfi a Sorrento, tutti uniti con quest’obiettivo.

Non bisogna stare con le mani in mano e aspettare un aiuto dello Stato: dobbiamo attivarci in questi mesi per creare eventi, manifestazioni, magari allungare il periodo “natalizio” con altre manifestazioni. Importante è fare rete dalla Costiera Amalfitana alla Penisola Sorrentina: reagire a questo momento e puntare alla destagionalizzazione”.