Positano, la preghiera della parrocchia di Montepertuso per la riunione spirituale

Montepertuso – La Parrocchia di S. Maria delle Grazie in piena emergenza Covid-19, ha invitato i fedeli a non scoraggiarsi in questi momenti difficili della nostra vita perchè con l’aiuto di Dio si supereranno tutte le difficoltà. E’ stata inviata una lettera da parte di Don Raffì ai fedeli da cui si evince che da questa sera, sabato 14 marzo, per ogni sera alle ore 19, al suono dell’ultima campana del giorno, per qualche minuto verrà illuminata l’immagine della Madonna in prossimità del buco nella montagna; chi può, accenda una luce all’esterno della sua casa, esca dal balcone, sulla terrazza o affacciandosi alla finestra e, volgendosi verso la montagna, reciti, in unione spirituale con tutta la comunità, la seguente preghiera:

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,

santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche

di noi che siamo alla prova,

e liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.

Per chi volesse scaricarla, ecco il PDF (CLICCA QUI)