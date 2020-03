Oggi l’attore positanese Giuseppe Rispoli ci fa compagnia con la 13a favola di #iorestoacasa. E questa volta la storia, ambientata come sempre “in un paese baciato dal sole e dal mare”, ci rimanda al tema dell’ecologia e come sempre, dietro il racconto di fantasia, la bravura di Rispoli nasconde un messaggio molto più profondo che ognuno di noi potrà cogliere e far proprio. E nella favola di oggi si parla di un personaggio “colorato” del paese, un soggetto un po’ “pazzariello”, difensore dell’ambiente e della natura, che a molti positanesi ricorderà il grande ed indimenticato “Vep”, paladino di tante battaglie a difese dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente. Sarà lui il personaggio della favola? Chissà… Ascoltatela per dare la vostra interpretazione e regalatevi qualche minuto di serenità e ricordatevi, come sottolinea sempre Giuseppe alla fine del racconto, che “andrà tutto bene”.