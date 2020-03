La favola di oggi dell’attore positanese Giuseppe Rispoli, la 17esima della serie “io resto a casa”, è dedicata ai leoni che si trovano ai due lati dello scalone che fronteggia la Rotonda nei pressi della Spiaggia Grande. Le due statue sono uno dei simboli di Positano, poste quasi a difesa dell’accesso al mare, fieri nella loro bellezza ed eleganza. La versione di Giuseppe sul perché della loro esistenza è davvero molto bella e, come sempre, ci trasporta in un mondo fantastico. Ma non vogliamo anticiparvi nulla, ascoltatela ed abbandonatevi per un po’ sulle ali della fantasia. Come sempre ringraziamo Giuseppe per questi momenti che ci regala, un respiro colorato in un momento buio…