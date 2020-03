Positano. Augurissimi di cuore a Michele Pisacane, decano dei ristoratori di Positano e della costiera amalfitana, che oggi ha festeggiato i suoi primi 83 anni circondato dall’affetto della famiglia Collina al completo. Michele è sempre stato attivo per il bene del paese, ricoprendo in passato il ruolo di assessore nella città verticale, oltre a far parte della Comunità Montana. Bellissima la torta realizzata per lui dal maestro pasticciere Angelo Collina. La redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per Michele in questa giornata di festa.

Lo abbiamo sentito in diretta al Bar Internazionale per il prosieguo dei festeggiamenti “Fra i ricordi più belli i figli Alfonso, Luigi e Giovanna, Maradona.. L’impegno politico in prima fila e no che è la mia passione… l’età è solo un dato anagrafico.. “. Ad Maiora semper