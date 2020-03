Positano sembra ferma, le strade deserte e tutti chiusi nelle proprie abitazioni. Ma in realtà il cuore di Positano continua a a battere e lo fa ancora più forte con dei gesti che possano squarciare il silenzio del cuore ed il buio dell’anima in questo momento di prova e difficoltà. Ed una delle immagini che resteranno come un simbolo di questi lunghi giorni è sicuramente quella di Don Giulio che da solo, sul terrazzo della Chiesa Nuova, alza l’ostensorio al cielo e benedice Positano e tutti i positanesi. La bandiera tricolore al posto della tovaglia di un altare improvvisato raccontano senza bisogno di parole la straordinarietà di questi momenti. In tanti hanno potuto ascoltare la voce di Don Giulio dai loro balconi e dalle loro finestre, ricevendo un conforto ed una carezza virtuale tanto necessaria in questi momenti in cui gli abbracci ed i baci ci sono vietati. Sicuramente questa immagine rimarrà tra quelle simbolo di questo nero periodo che stiamo attraversando e che speriamo di superare al più presto. Tutti insieme ce la faremo, l’importante è continuare a restare a casa, lontani ma vicini col cuore fino a quando non sarà possibile uscire di nuovo e stringersi in un abbraccio fortissimo.

(foto di Chiara D’Amico)