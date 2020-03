Positano, istituito servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi

Positano – Il Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana del Comitato di Costa Amalfitana ha istituito il servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi. Per info chiamare il numero 3313056854.

Abbiamo sentito il Presidente, Raffaele Di Leva, in merito a questa lodevole iniziativa.

Il costo dei farmaci e della spesa è a carico del richiedente.