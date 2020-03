Positano, Costiera Amalfitana. Ascoltiamo, nell’intervista realizzata da Positanonews, le parole di Peppe Guida, assessore al bilancio del Comune di Positano, sul difficile periodo che si sta vivendo.

“Sicuramente in questo periodo stiamo vivendo un periodo difficile – ci ha detto – da un punto di vista certamente sanitario, economico, e direi anche sociale. Però, come sempre, noi siamo vicini al Paese e faremo la nostra parte, e sono certo che Positano ne uscirà come sempre a testa alta. Abbiamo una classe imprenditoriale eccellente, che sicuramente sarà in grado di far fronte anche a queste situazioni difficili”.

Ha poi aggiunto: “Da parte nostra andremo a breve ad approvare un bilancio, nel quale stiamo già lavorando ad una serie di proposte che vanno proprio in questa direzione, di aiuto verso le imprese ma soprattutto verso tutti i lavoratori che, oggi, hanno la necessità della certezza del posto di lavoro”.

Intanto, Positano è la stessa di sempre, con turisti che girano per le strade e lavori in corso.