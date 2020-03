Positano, Costiera Amalfitana. Nell’intervista realizzata da Positanonews abbiamo ascoltato le parole del nuovo direttore di Villa TreVille, una delle più belle strutture nel mondo. “Secondo me – ci ha detto – siamo messi in una situazione globale e non possiamo pensare ad operare da soli. Fino ad un giorno fa, volevo tenere l’albergo aperto, non volevo dare segnali negativi, penso che è molto importante pensare in maniera positiva: se tutti ci mettiamo a pensare positivo avverrà. Ma dall’altro lato non cambierà molto rapidamente”.

“Sono positivo che quello che non è avvenuto adesso in primavera avverrà in autunno – ha aggiunto poi – Il segnale importante è che le persone vorrebbero venire comunque, quindi penso c’è da sviluppare un altro mercato che tradizionalmente non avviene tanto a Positano”.