Positano, Costiera amalfitana. Dopo la sanificazione di scale comunali, piazze e strade in centro, tra cui Via Lepanto e Via Fornillo, oggi gli interventi si sono spostati nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle.

Questa mattina, tra le 4:00 e le 8:00 sono stati eseguite le operazioni di disinfezione di tutte le zone delle frazioni di Positano per garantire ai cittadini tutte le misure di sicurezza adottate ai fini del contenimento del contagio da covid-19.