Positano, Interventi al parcheggio di Liparlati. Gemar: “Sospendiamo i lavori” – ANTEPRIMA

Positano, Costiera amalfitana. Abbiamo sentito in anteprima Fabrizio Gargiulo della ditta Gemar di Piano di Sorrento, una delle aziende edili più attive e impegnate in tutta la Costa di Amalfi e Sorrento. La Gemar è impegnata nei lavori del parcheggio presso il cimitero di Liparlati. Gli interventi, ricordiamo, interessano lo scavo in roccia che durerà alcuni mesi. Parallelamente allo scavo del parcheggio l’impresa esecutrice avvierà anche la realizzazione dello scavo per l’ascensore di collegamento tra la Via Marconi e la Via Liparlati,

Per scopi soltanto prudenziali, la Gemar ha deciso di sospendere i lavori a partire da domani, 18 marzo, almeno fino al 25 marzo. Tutto ciò in attesa di evoluzioni riguardo il coronavirus.

Gargiulo rassicura in ambito prevenzione coronavirus: “I miei operai arrivano in auto con la mascherina e giungono direttamente al cantiere, per poi rientrare in auto. Abbiamo deciso comunque di sospendere i lavori – prosegue – per evitare disagi agli abitanti di Positano e tutelarli, ma anche tutelare gli operai, poiché il nostro pensiero va anche a chi sta lavorando ed alle loro famiglie.”