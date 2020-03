Positano. Grazie ai nostri angeli custodi: vigili, carabinieri, guardia di finanza e Croce Rossa

Positano, Costiera amalfitana. Un grazie va agli agenti di polizia municipale, ai carabinieri e alla Guardia di Finanza che stanno monitorando il paese in maniera eccezionale . Nella cittadina della Costa d’ Amalfi c’è un altissimo livello di guardia. Ci sono sanzioni quando sono necessarie ed in evidente mala fede. Sono state poste persone in isolamento da quarantena. Come ovunque, anche di più, ci sono controlli e monitoraggi. Ci sono molti cittadini che segnalano chi sta in spiaggia e i vigili sono andati in spiaggia ad intervenire. Chi ci segnala di persone che passeggiano sul Sentiero degli Dei da Agerola verso Praiano, e pure qui ci sono state segnalazioni e controlli. Di certo non possiamo arrivare al punto che vi debba essere la legge marziale e che, come diceva Salvini, i criminali, spacciatori, violentatori, ladri, vadano fuori dalla galera e ci devono andare i cittadini che escono di casa. Bisogna auto responsabilizzarsi, uscire per necessità , auto denunciarsi per chi viene da fuori , che non significa altro che imporsi una quarantena domiciliare, cioè stare 14 giorni in casa con attenzione anche ai propri familiari. Non facciamoci prendere dal virus del Coronavirus Covid-19, ma neanche dal virus dell’esasperazione. Le forze dell’ordine fanno il loro lavoro con serietà, professionalità, equilibrio e buon senso. Un forte e grande grazie a loro che si trovano comunque in situazioni di potenziale rischio essendo esposti al pubblico. Un grazie di cuore ai volontari del soccorso della Croce Rossa che sono disponibili a portare spesa e medicinali a chi ne ha bisogno sul territorio, magari la loro presenza è anche da supporto psicologico a chi sta già da tanti giorni in casa e magari da solo. Siamo sicuri che da noi farà più danni la crisi socio-economica che il coronavirus. Prepariamoci ad affrontare insieme il futuro tutti insieme, abbracciandosi, dopo fisicamente, per ora virtualmente.

Michele Cinque