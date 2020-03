La favola di oggi regalataci dall’attore positanese Giuseppe Rispoli ci parla della situazione attuale che tutti stiamo vivendo, del maledetto mostro che sta portando via tante vite umane e riempie le nostre giornate di paura e pianto, di insicurezza per il domani. Tutti vorremmo che fosse davvero solo una favola mentre sappiamo essere una cruda realtà che però la bravura di Giuseppe riesce a presentarci in maniera fantasiosa rubandoci un sorriso anche se bagnato dalle lacrime. Ci commuove ci fa riflettere. Il finale della favola, come tutte le fiabe, è pieno di speranza e noi sappiamo e crediamo con tutte le nostre forze che quel lieto fine arriverà. Perché, per usare le sue parole: “Dopo le tempeste c’è sempre il tempo buono”. Ascoltate la favola e lasciatevi trasportare dalle emozioni. Un grazie di cuore a Giuseppe che mette a disposizione la sua arte per colorare le nostre giornate. E, come dice lui alla fine di ogni video, “Andrà tutto bene”.