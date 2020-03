Positano Giulia Asprinio ricorda la cugina Ilaria “18 anni fa morta per una forma influenzale. Pensateci prima di uscire..”

Positano, Costiera amalfitana . La giornalista Giulia Asprinio, che abbiamo avuto anche in redazione a Positanonews e poi da qui ha avuto successo in campo nazionale e non solo, vive in prima persona a Milano questa situazione tragica dove “si contano ogni giorno i morti”. Proprio oggi il suo post sul suo profilo facebook che ricorda la cara cugina Ilaria ” Lunedí 18.03.2002 (18 anni fa) alle 21.20 Ilaria, 20 anni, muore affetta da una forma influenzale causata da Coxsachie virus. Ilaria è mia cugina, figlia della sorella di mia mamma. La zia che tanto amo. Ilaria è la mia arteria destra. Ed è morta a causa di un’influenza. Una banale influenza, quello che era il coronavirus per la maggior parte di noi prima che aprissimo gli occhi. Pensateci prima di uscire … e a te un cuore grande ❤️”