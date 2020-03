Positano. Gaetano Marrone “Pronto a scendere in campo se si candida Domenico”. De Lucia non svela le sue carte. Positano, Costiera amalfitana. Mentre tutti parlano di coronavirus, che poi scopriremo trattarsi di una tipologia di influenza, la politica non si ferma. Si vota fra meno di tre mesi e , quindi, fra meno di due mesi si dovranno presentare le liste con i candidati sindaci. Il sindaco Michele De Lucia non potrà ricandidarsi per la terza volta e quindi tutti aspettano il nome del successore, nome che doveva uscire in questi giorni, ma sembra che si dovrà aspettare ancora qualche settimana. In pole position Giuseppe Guida , assessore all’ambiente, ma non è detto che il vice sindaco Francesco Fusco non possa giocare le sue carte. Le opposizioni al momento non esprimono un nome. L’unico uscito dal raggruppamento di Lorenzo Cinque è l’ingegner Romolo Ercolino , mentre da Domenico Marrone si continua a ricevere un “no grazie”, però rimane l’unico ad intervenire con “attacchi” all’amministrazione uscente, cosa che lascia pensare a un suo possibile impegno. Ma tutti mantengono il massimo riserbo . Se scende in campo, il condizionale è d’obbligo, Marrone potrebbe trovarsi al suo fianco gli storici Francesco Mascolo, Salvatore Coccorullo, Giuseppe Fusco e l’ex vice sindaco, che era il papabile candidato prima della discesa in campo di Luca Vespoli, Gaetano Marrone “Potrei impegnarmi solo se scende in campo Domenico”. Fra i due gruppi, che comunque esistono, di Lorenzo Cinque e Domenico Marrone, non vi è stata alcuna intesa, ma potrebbe esserci, e nel gruppo dell’Alba della Libertà ci potrebbe essere una scissione fra Guida e Fusco ? Una ipotesi questa che potrebbe vedere De Lucia candidato con Guida? E se alla fine non si candida nessuno e solo l’Alba della Libertà? Staremo a vedere certo che Positano sta vivendo un momento di incertezza sul futuro delle proprie guide sia al Comune che nella Chiesa non si sa chi reggerà le sorti delle due istituzioni anche se crediamo che per maggio si avranno idee più chiare