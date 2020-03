Positano su Focus. Sfruttiamo questa pausa forzata per riscoprire le bellezze del nostro Paese: oggi è il turno della splendida Positano

Positano, Costiera Amalfitana su Focus. Sfruttiamo questa pausa forzata per riscoprire le bellezze del nostro Paese: oggi è il turno della splendida Positano. In questi giorni di emergenza legata alla pandemia del Coronavirus, che ci vede costretti a restare chiusi nelle nostre abitazioni, Focus sta realizzando dei video per aiutarci a “riscoprire” le bellezze del nostro amato Paese. Tra questi, uno è stato dedicato proprio a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Il video è stato ripreso e pubblicato nuovamente anche sulla pagina Facebook del Comune di Positano.