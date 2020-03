Positano. Il fascio di luce dalla Chiesa di Montepertuso di un paese che prega la Madonna contro il Coronavirus

Positano, Costiera amalfitana. Uno splendido scatto di Michele Barba nella suggestione della notte della cittadina della Costa d’ Amalfi. Dalla Chiesa di Montepertuso dedicata alla Madonna delle Grazie un fascio di luce verso la montagna bucata dalla Santa Vergine, secondo la leggenda, che sconfisse il demonio. Ogni sera don Raffaele Talamo fa proiettare la Mamma Celeste per proteggere la cittadina, per il paese sulle strade immagini della Madonna Nera della Chiesa Madre Santa Maria Assunta fatte mettere da don Giulio Caldiero. Preghiere col megafono la mattina , alle 12, la sera. E ora la preoccupazione è ancora più alta dopo i casi in Penisola sorrentina, ben tre a Sorrento.

Esprime bene questo sentimento Bartolo Di Gennaro

……purtroppo ,3 casi accertati vicino a noi , aldilà delle credenze religiose rispettabilissime , mmai mi sarei aspettato di vedere la Madonna di Positano messa in risalto meravigliosamente per le strade del paese ,la Madonna di Montepertuso proiettata nel buco della montagna . il santo rosario che si può ascoltare in tutta positano . Nell’espressione antica della religione cattolica si usava fare questo nei momenti di grande preoccupazione e di forte disagio comunitario . E’ un periodo senza precedenti ,pericoloso , ma che ci deve far riflettere su tutte le cose della vita soprattutto materiale,ma ce la faremo…restiamo tutti a casa.

Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil.