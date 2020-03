Positano, Costiera Amalfitana. Positano. Emergenza Coronavirus, il post di Raffaele Barba: “Orgoglioso di essere infermiere, avete onorato me ma i volontari danno una grossa mano. Restate a casa!”

“Riflettendo sulla situazione di oggi è sono orgoglioso di essere infermiere in un ospedale come il cotugno. In questi giorni ho conosciuto colleghi fantastici che ci mettono il cuore e la propria incolumità per aiutare persone che non conoscono e i pazienti che non potranno mai vedere bene i loro volti perché bardari dalla testa ai piedi per non contaminarsi da questo maledetto virus. Ma voglio ricordare che insieme a me a Positano ci sono altri colleghi medici, infermieri autisti soccorritori e volontari della croce rossa che combattono insieme a tutti i professionisti sanitari italiani e non chiedono riconoscimenti e onori. Oggi avete onorato me, ma in casa nostra gli eroi sono i volontari che danno una grossa mano alla comunità, ma mancano le FORZE in questo periodo difficile quindi non c è bisogno di essere medico o inferiere ma basta essere un VOLONTARIO se vuoi diventare un eroe. Ma ancora meglio per essere EROI DOVETE RIMANERE A CASA!!!”