Positano. Emergenza Coronavirus. Peppe D’Urso “Uniti si vince”

Positano, Costiera amalfitana. Riceviamo e volentieri pubblichiamo il messaggio di Giuseppe D’Urso, per tutti gli amici Peppe Concord

“Per debellare questo benedetto virus i risultati si avranno soltanto dal nostro singolo comportamento. È vero ma, è vero anche che

Uniti si vince….. per sconfiggere il covid19 si cancellano le fazioni, i contrasti, le opposizioni e quant’altro. Tutti diventiamo più buoni, comprensivi, disponibili e premurosi. Paradossalmente quando le cose vanno bene, ci accapigliamo, ci becchiamo l’un l’altro, quando invece siamo in difficoltà, ci uniamo per contrastare il nemico. È singolare constatare che il nemico covid19 ci unisce, ci affratella. Il pericolo ci suggerisce di ubbidire agli ordini del Governo, di non fare distinzioni fra nord e sud, di rispettarci a vicenda, di tutelare noi a protezione e salvaguardia degli altri, familiari, amici e tutti quanti. Con questa riflessione non intendo pensare che questo virus ci unisce ma, quando tutto sarà passato, perché prima o poi passerà, sarà davvero bello sentirsi uniti.

Me lo auguro e lo Auguro a tutti. Peppe Concord”