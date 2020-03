Positano. Emergenza coronavirus: chiuse palestre, parchi giochi e campi sportivi

Positano, Costiera Amalfitana. Sulla pagina Facebook del Comune di Positano, è stato pubblicato un nuovo avviso sull’emergenza coronavirus, che riportiamo di seguito.

AVVISO EMERGENZA CORONA VIRUS

A seguito del DPCM N°8 dell’08 marzo 2020 fino al 03 aprile

sono chiuse le palestre, i parco giochi ed il campo sportivo “V. De Sica” di Montepertuso.

La Villa Romana di Positano rispetterà un limite di cinque ingressi per turno.

Ricordiamo a tutti gli esercizi commerciali, bar e ristoranti, che è fatto obbligo di distanziare i tavoli di almeno un metro e predisporre soluzioni disinfettanti ad uso dei clienti, oltre ad esporre le norme di prevenzione e i comportamenti da seguire.

Inoltre comunichiamo agli utenti che mercoledì 11 marzo resterà chiuso lo sportello Ausino presso il municipio.

Presso il polo socio sanitario sono sospese le visite ginecologiche e pediatriche dell’Asl sia per mercoledì 11 che per mercoledì 18 marzo; la dottoressa Torino, pediatra di base, terrà regolarmente ambulatorio rispettando le regole di accesso agli studi medici.