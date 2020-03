Positano. Don Giulio nel pomeriggio di oggi, durante una messa trasmessa in diretta dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, ha esposto il busto del patrono San Vito e la statua della Madonna Assunta, protettrice di Positano. Un gesto molto forte e simbolico, un modo per chiedere la loro intercessione e la loro protezione su tutti i positanesi in questo momento di grande emergenza che sta mettendo a dura prova l’intera Italia ed il mondo. Purtroppo il divieto di uscire di casa non permette di andare in chiesa ma sapere che la Madonna e San Vito sono insieme sull’altare regala un senso di protezione. La Mamma di Positano ed il Santo Patrono veglieranno sulla città verticale. Affidiamoci con fede a loro e chiediamo che la Madonna ci protegga sempre sotto il suo manto.