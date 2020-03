Positano. Don Giulio Caldiero “Disdettati due matrimoni, ma non prevalga la paura”

Positano, Costiera amalfitana. Sentiamo don Giulio Caldiero “Sono stati disdettati due matrimoni – dice don Giulio -, vi è una percezione negativa, speriamo che non prevalga la paura”. Dunque anche il settore del wedding è momentaneamente in difficoltà, sopratutto se stranieri , diversi preferiscono rinviare la cerimonia , anche religiosa, che si svolge in Costa d’ Amalfi ( a Sorrento e Capri l’Arci Diocesi di Castellammare di Stabia vieta i matrimoni ai non residenti in Penisola Sorrentina, ndr) . La speranza di tutti è che la situazione si risolva al più presto. Ripetiamo di nuovo che non vi sono casi qui sulle costiere .