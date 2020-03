Positano. Domande per i concorsi: possono essere presentate solo dopo l’avviso pubblico

Positano, Costiera Amalfitana. In un avviso pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune, si specifica che le domande di partecipazione ai due concorsi pubblici, riguardanti l’assunzione di un istruttore amministrativo, posizione economica c1, a tempo pieno e indeterminato il primo e la copertura di un posto da collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3, part time all’80% e a tempo indeterminato il secondo, non possono ancora essere aspettate.

Si legge infatti: “Si avvisa che le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto le domande di ammissione ai predetti concorsi che perverranno prima della suddetta pubblicazione sono prive di qualsiasi effetto e non potranno essere prese in considerazione. Le stesse dovranno essere presentate successivamente alla avvenuta pubblicazione dell’avviso in G.U. nel termine di scadenza ivi previsto.