Positano. Disagi viabilità e sospensione corrente elettrica: in alcune zone stop alle lezioni online

Costiera amalfitana. La città di Positano è tormentata da disagi in questi attimi di caos, così come in tutta Italia. Gli studenti sono costretti a seguire le lezioni da casa in streaming, ma tutto ciò non è possibile senza corrente elettrica. La città verticale, infatti, è interessata proprio in queste ore da lavori alle centraline per i quali è prevista la sospensione del servizio fino alle 16:30 di oggi, lunedì 9 marzo, in località Via Marconi, Chiesa Nuova, Via Corallo, Via Corvo. Di seguito la mappa della zona interessata nel dettaglio:

Altro disagio i lavori che interessano anche il bivio tra Montepertuso e Tordigliano, e riguardano la posa dell’asfalto sul tratto della Statale Amalfitana. A causa di tali lavori diventa impossibile per i cittadini trovare parcheggio e sostare le auto, oltre al recente intervento del carro attrezzi e della Polizia municipale per la rimozione delle auto in sosta che impedivano il proseguimento dei lavori.