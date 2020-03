Positano, Costiera amalfitana. Intervistiamo il sindaco della città verticale, Michele De Lucia, sempre al lavoro per adeguarsi alle norme previste dall’ultimo decreto, che ormai viene aggiornato repentinamente. Noi ed il sindaco non ci stancheremo mai di ribadire l’importanza di restare a casa e di agire da comunità.

Il sindaco comincia rassicurando i positanesi: “Fino ad oggi non abbiamo nessun positivo al coronavirus a Positano ed in costiera amalfitana, ad esclusione di Vietri sul Mare che purtroppo conta diversi contagiati ed anche un decesso – dice il sindaco.”

Poi con un annuncio fondamentale, il primo cittadino di Positano ricorda l’importanza, per chi entra in paese, di autodenunciarsi: “Ringrazio le forze dell’ordine che lavorano a difesa del nostro territorio e sono all’opera anche per chi arriva nel nostro paese. Ricordo che questi ultimi devono autodenunciarsi prima di arrivare e mettersi in quarantena.”

De Lucia rivolge anche un appello importante ai commercianti che, insieme a personale medico, protezione civile e forze dell’ordine, svolgono un ruolo fondamentale durante questa emergenza: “Ai negozianti chiedo un sacrificio ancor più grosso. Non hanno fatto mancare niente alla nostra comunità e stanno svolgendo un ottimo lavoro. Chiedo di contenere i prezzi il più possibile per dare la possibilità di fare la spesa a tutti i cittadini e non ricorrere all’esterno per approvvigionarci di alimenti che troviamo a Positano. Difendiamo la nostra comunità.”

“Ci stiamo battendo perché ci sia un intervento immediato prima per le famiglie e poi per gli imprenditori. L’emergenza va affrontata nella maniera giusta. è un momento particolare che dobbiamo affrontare tutti insieme come abbiamo fatto finora. Auguri di un presto risveglio della nostra splendida Positano – conclude il sindaco.”

Da parte nostra, i ringraziamenti più sinceri al sindaco e tutta l’amministrazione comunale per quanto di buono dimostrato in questi giorni di emergenza sanitaria. Rinnoviamo anche i ringraziamenti e l’ammirazione per tutti coloro che si battono in prima linea per sconfiggere questo nemico invisibile.