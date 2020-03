Positano, Costiera amalfitana. Positanonews lancia il nuovo slogan “Tutto andrà bene”, il sindaco Michele De Lucia approva. C’è bisogno di ottimismo, una ventata di aria fresca.

Il primo cittadino di Positano è costantemente al lavoro per gestire al meglio le integrazioni del decreto del Governo #restiamoacasa: “Siamo stremati, speriamo che le strutture ospedaliere possano respirare. Non si può garantire la salute a tutti, è questo il dramma che non vogliamo vivere.”

Ripetiamo: “Non ci sono casi o presunti casi a Positano ed in Costiera amalfitana. Dobbiamo restare in casa ed essere sereni, tranquilli, goderci la famiglia.”

Il messaggio in ambito sanità: “La croce rossa è a disposizione dei cittadini e la farmacia Rizzo ha preso in carico l’iniziativa di consegnare i farmaci a domicilio.”

Infine l’avviso importante per lo smaltimento dei rifiuti:”Avviso i cittadini che necessitano smaltimento dei rifiuti ingombranti, se non sono di particolare urgenza, invitiamo a rimandare alla prossima settimana.”