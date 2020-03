Positano, Costiera amalfitana. Positanonews in diretta con il sindaco Michele De Lucia. Abbiamo intervistato il primo cittadino positanese, al lavoro per studiare il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

“E’ un momento particolare, mai vissuto – dice il sindaco -. Stiamo cercando di districarci tra i decreti emanati dal governo nell’ultima settimana e ricordo ai cittadini l’obbligo di seguire il primo dpcm. Stiamo analizzando i provvedimenti del nuovo decreto dalla gazzetta ufficiale – prosegue De Lucia – . I primi provvedimenti sono partiti ieri, e stamane abbiamo provveduto alla chiusura della Villa Romana e tutti i siti comunali di aggregazione. E’ quasi pronta la comunicazione per tutti i bar e ristoranti con apertura consentita fino alle ore 18:00.”

Il primo cittadino rassicura anche in ambito provviste: “Gli alimentari rimarranno sempre aperti, e l’approvvigionamento è garantito come sancito anche nel decreto dell’ 8 marzo.”

In ambito sanitario: “Alle 11:00 è convocato il COC valuteremo di mettere in campo i volontari della Croce Rossa. Abbiamo già fornito i contatti telefonici dell’ASL e del Comune di Positano per offrire il massimo sostegno.”

Infine, un messaggio importante: “Sto ricevendo continue telefonate ma non c’è nessun caso di coronavirus a Positano. Bisogna stare a casa e proteggere i anziani e bambini, anche se questi ultimi sembrano essere i soggetti meno a rischio. E’ inutile fare allarmismo, non perdiamo l’attenzione e seguiamo soprattutto le disposizioni igieniche.”

“Invito tutti ad approfittarne di questo momento particolare per dedicarsi alla propria famiglia – conclude De Lucia – E’ importante stimolare i bambini con attività coinvolgenti per distrarli da tutto ciò.”