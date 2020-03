Positano è deserta in questo periodo in cui – come in tutta Italia – le persone sono a casa in osservanza delle norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Coronavirus. Vedere la nostra città vuota, i negozi chiusi, le strade insolitamente deserte per il mese di marzo e la spiaggia senza una sola persona (come è giusto che sia) stringe il cuore ma sappiamo che si tratta di una misura necessaria e momentanea. Ma Positano, pur deserta, non perde la sua bellezza e la sua tipica conformazione a piramide ci permette comunque di poterla ammirare in tutto il suo splendore pur dalle nostre case, contemplando l’azzurro del mare che ci parla della bellezza della vita. Tutto questo sicuramente ci dà la forza necessaria per continuare nella nostra battaglia con determinazione, forza e tenacia sicuri di uscirne vittoriosi.