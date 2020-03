Positano, Costiera Amalfitana. Deserte le strade di Positano: i cittadini rispettano le regole e restano in casa, uscendo soltanto per motivi di comprovata necessità, di salute o di lavoro. Questa domenica mattina gli unici suoni che si sentono per le vie della perla della Costa d’Amalfi sono quelli della natura, gli uccellini che cinguettano, e la musica proveniente dalle abitazioni. Musica che conforta, che infonde speranza. La speranza che presto l’Italia uscirà da questa difficile situazione di emergenza, ancora più forte ed unita di prima.