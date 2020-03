Positano, Costa d’Amalfi. Beffa di Expedia, trattiene i soldi che dovrebbero andare agli albergatori per affrontare la crisi coronavirus. Il post di Gianmaria Talamo albergatore titolare dell’hotel Pasitea, che è anche stato presidente del Consorzio turistico Positano Life Style fa comprendere facilmente il concetto.

Allora Expedia utilizza l’art. 88 del decreto cura Italia in una maniera alquanto bizzarra. Per intenderci quell’articolo da facoltà agli Hotels, in luogo della restituzione delle caparre, di offrire ai clienti un voucher per recuperare il mancato soggiorno. Expedia che cosa fa? Invece di permettere agli Hotels di incassare i soggiorni delle prenotazione not refundable ora, trattiene i soldi del cliente ed offre ai clienti un voucher per recuperare il soggiorno, permettendo all’Hotel di incassare solo quando il cliente soggiornerà alla fine in Hotel. In pratica utilizza L‘art. 88, creato per dare un po’ di respiro agli Hotels, per crearsi una propria liquidità