Positano e Costa d’Amalfi, alberghi e ristoranti quasi tutti verso la chiusura. Talamo: “Spero in un miracolo”

Positano e Costa d’Amalfi, per le disposizioni contro il coronavirus, stanno lentamente disdicendo le prenotazioni fatte, quelle rimaste. Ora la situazione si è invertita in Costiera amalfitana, un contesto diverso, per cui non si può incolpare nessuno. Purtroppo non si può accedere in zona arancione e quindi le strutture si stanno adattando. Una situazione molto confusa , senza direttive chiare dalla categoria. Mentre tutti erano pronti ad aprire per la Pasqua questa doccia fredda. Dunque sicuramente non aprirà nessun altro prima del 3 aprile. Non solo le strutture già aperte stanno chiudendo. Resiste il Pasitea , che storicamente è sempre stato l’unico albergo a non chiudere: “Siamo vuoti ormai, ma anche senza nessuno sono ancora aperto – dice Gianmaria Talamo – valuteremo che fare in questi giorni, spero in un miracolo, ma sono realista”. La tradizione di ospitalità dei Talamo non fu spezzata neanche dalla peste e dalla guerra, incredibile quello che sta succedendo. Ma siamo sicuri che appena finisce tutto ci si riprenderà velocemente, rispettiamo le regole del Governo e del buon senso medico.