Positano. Coronavirus: continuano i controlli sul territorio ed ai cittadini isolati

Positano, Costiera Amalfitana. Coronavirus: continuano i controlli sul territorio ed ai cittadini isolati. Continuano i controlli dei Vigili Urbani e della Polizia Municipale a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia del Coronavirus. Non soltanto le strade del territorio, ma anche i cittadini isolati, intere famiglie un quarantena, vengono continuamente monitorati.

Anche se la maggior parte dei cittadini sembra aver compreso l’importanza di restare nelle proprie case per limitare quanto più possibile il contagio del virus, ricordiamo ancora una volta che si può uscire dalle proprie abitazioni soltanto per comprovate ragioni di necessità, per lavoro o per salute, muniti di autocertificazione. Nel momento in cui si viene sorpresi a circolare per le strade senza una valida motivazione, si rischiano denunce, sanzioni penali e quarantena obbligatoria, come imposto dall’ordinanza n. 15 del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.