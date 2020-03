Positano, coronavirus: arriva l’ordinanza che regolamenta i cantieri edili. Ecco le info

Arrivano le tanto attese disposizioni circa le regolamentazioni dei cantieri edili a Positano. Il Comune, infatti, ha emanato poco fa un’ordinanza specifica. Come si legge, visto il propagarsi della diffusione del Covid-19, si è ritenuto necessario contenere al minimo ogni possibilità di contatto, anche al fine di

poter speditamente ricostruire ogni eventuale catena di contagio;

Ecco nel dettaglio:

Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso.

Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale. Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento.