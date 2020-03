Positano. I consigli del Dott. Montefusco: “Dobbiamo mettere alle porte il virus”. #restiamoacasa

Positano, Costiera amalfitana. Positanonews ha intervistato il Dott. Montefusco, titolare dell’omonima farmacia positanese, in ambito prevenzione coronavirus.

Il Dott. Carlo Montefusco ci fornisce dei preziosi consigli per combattere con tutte le nostre forze il virus, a partire dal rafforzamento delle difese immunitarie fino alla prevenzione e la riduzione del contagio.

“Dobbiamo mettere alle porte il virus e per farlo io indosso la mascherina per salvaguardare la mia salute e quella degli altri – dice il Dott. Montefusco. – Ragazzi, rafforziamo le difese immunitarie con gli immunostimolanti naturali”. Ed è qui che entrano in gioco i preziosi agrumeti della Costa di Amalfi e Sorrento: sono molteplici le proprietà terapeutiche del limone. Il merito, ovviamente, è tutto della vitamina C, che stimola le difese immunitarie.

Il Dott. Montefusco conclude con un messaggio importantissimo, che non ci stancheremo mai di ripetere: #restiamoacasa. “Possiamo eliminare il virus in 14 giorni. Come? Rimanendo a casa: meno persone fuori e quindi meno contagi.”